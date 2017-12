Deze nummers en artiesten waren in 2017 het populairst op Spotify

Spotify heeft bekendgemaakt wat de meest afgespeelde nummers van 2017 waren, en als extraatje vertelt het streamingplatform ons ook wie de populairste artiesten van het afgelopen jaar waren.

Bovenaan de lijst zien we vooral mannelijke namen zoals Drake en Kendrick Lamar terug. Ed Sheeran ging dan weer met de hoofdprijs lopen, want hij mag zichzelf de populairste artiest van 2017 noemen. Sorry, Bieber!

Als we naar de nummers zelf kijken, mag Despacito natuurlijk niet ontbreken, en ook de remix van deze populaire zomerhit heeft de top vijf van Spotify gehaald. Ontdek hieronder de volledige top vijf van de meest afgespeelde nummers en de populairste artiesten (zowel mannen, vrouwen als muziekgroepen).

Meest afgespeelde nummers

Shape of You – Ed Sheeran Despacito (Remix) – Luis Fonsi, Daddy Yankee en Justin Bieber Despacito – Luis Fonsi feat. Daddy Yankee Something Just Like This – The Chainsmokers feat. Coldplay I’m the One – DJ Khaled, Justin Bieber, Chance the Rapper, Quavo, Lil Wayne

Artiesten (Algemeen)

Ed Sheeran Drake The Weeknd Kendrick Lamar The Chainsmokers

Vrouwelijke artiesten

Rihanna Taylor Swift Selena Gomez Ariana Grande Sia

Mannelijke artiesten

Ed Sheeran Drake The Weeknd Kendrick Lamar The Chainsmokers

Muziekgroepen

Coldplay Imagine Dragons Maroon 5 Linkin Park Migos

