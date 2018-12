De ó zo spectaculaire finale van Expeditie Robinson: dit ging er allemaal mis

In Nederland spektakelland was het gisteravond zover: de langverwachte finale van Expeditie Robinson 2018 werd uitgezonden op RTL5. En ditmaal voor het eerst in een nieuw jasje: live vanuit de Ziggo Dome met de finalisten én 10.000 fans en toeschouwers in de zaal. En daar ging heel veel mis. Als het aan ons ligt, mag die Ziggo Dome volgend jaar op slot voor de finale.

Wij snappen heus dat Expeditie Robinson een grote cash cow is voor RTL. Het spelprogramma met bekende en – gelukkig ook – onbekende Nederlanders behoort al jaren tot ’s lands favoriete programma’s. Dus inderdaad, je bent gek als je de boel niet volledig probeert uit te buiten en de finale verplaatst naar de Ziggo Dome á €20,00 per kaart (tel uit je winst: 20 x 10.000 = 200.000!). En eerlijk, voor de winnaar is het natuurlijk geweldig om ten overstaande van duizenden fans zijn winst te vieren.

Dat gezegd hebbende – RTL, lees je mee? – oh oh oh, wat ging er veel mis. Een finale die zo leuk had kunnen zijn, maar het zo erg niet was. We zetten alle minnetjes even op een rij:

Laten we beginnen met de outfit van Nicolette Kluiver. Je zou verwachten dat zo iemand een styliste heeft. Maar god, nu hopen wij toch dat dit niet het geval is. Anders gaat het hier om een hele slechte styliste. Nicolette droeg een jasje met glimmende pailletten, op een glimmende leren broek met daaronder glimmende lakleren laarsjes. Je hoeft heus geen Cécile Narinx te zijn om te weten dat dit way too much pralerij in één outfit is.

De kandidaten: ze waren er allemaal. Maar wat deden ze er precies…? De helft is niet eens in beeld geweest.

Dan die roast van Steven. Tja, wat zullen we erover zeggen. Er moest een programma gevuld worden en de roast van Johnny de Mol eerder deze week was zó’n succes, dan is het natuurlijk logisch dat Expeditie Robinson óók een roast krijgt. Ehm nee, RTL, dat is niet logisch. Wij – de kijkers – willen de finale zien. Als we een roast willen zien, zappen we wel naar Comedy Central.

Maar oké, als er dan toch geroast moet worden, waarom dan maar de helft van de kandidaten? We bedoelen, Donny Roelvink heeft een stel nieuwe – bizar witte – tanden en hier wordt niets over gezegd?!?

Nog zoiets: het mini-interview van Nicolette met Famke Louise. Stel je even voor dat je Famke bent: je zit in een volle Ziggo Dome voor de finale van Expeditie Robinson – waar je op een lullige manier véél te vroeg bent uit gestemd –, je mag (waarschijnlijk móet) tijdens de pauze vijf minuten optreden en dan komt Nicolette ten overstaand van een volle Ziggo Dome even met je kletsen en dan is haar eerste vraag: ‘Famke, jij hebt dus iets met Ronnie Flex?’ Dat is fout en wel om drie redenen: 1# het heeft niets met de finale van Expeditie Robinson te maken, 2# niemand anders krijgt een vraag over zijn/haar relatie, #3 het is gewoon lullig om iemand ten overstaande van een volle zaal te overrompelen met zo’n vraag. En vooruit, #4, het is goedkoop willen scoren. Als we roddelnieuwtjes willen zien, zappen we wel van Comedy Central naar RTL Boulevard.

Dan De Grote Finaleproef. Die is in duizend stukjes opgeknipt! Dat is – ook voor de immense bouwwerken waar de proef uit bestond – gewoon pure zonde. Zeg maar een spanningsopbouw van niveautje nul. Hiermee wordt simpelweg tekort gedaan aan de bouwers van de proef, de finalisten, de kijker en eigenlijk gewoon het hele programma.

En dan misschien wel de GROOTSTE DWALING OOIT: het moment dat – pas op, spoiler – Boer Jan de fakkel aansteekt waarmee hij de proef wint, wordt niet uitgezonden. We herhalen: HET MOMENT SUPRÊME VAN DE FINALE VAN EXPEDITIE ROBINSON 2018 IS HELEMAAL NIET UITGEZONDEN.

En last but not least: ook het afscheid van Dennis Weening vonden wij wat karig. Dus bij deze: Dennis, bedankt!

Ook op Twitter regent het klachten over de finale.

Dat je morgen de uitslag bekijken op twitter minder erg vindt dan deze hele show afkijken. Dat zegt wat hoor als je het hele seizoen hebt gevolgd. Wat jammer dit. #ExpeditieRobinson — Esther (@Estherrr20) 20 december 2018

HALLO IK WIL DE BEELDEN ZIEN DAT JAN DIE FAKKEL AANSTEEKT. #ExpeditieRobinson — Fien (@Fiene_vd) 20 december 2018

Wat er ook gebeurt, voor mij is Go Tan de enige echte winnaar. Hij klaagde nooit, had geen heimwee en zit nog steeds op het eiland ! #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/twxA9bdA48 — Sonja Timmer (@only_sony) 20 december 2018

Wanneer je erachter komt dat je eerst door zo’n liveshow heen moet zitten voor je weet wie #ExpeditieRobinson wint pic.twitter.com/aDYhMmvCf4 — tobente luyken (@xtobente) 20 december 2018

Deze vertoning staat toch wel heel ver van de essentie van het programma #Expeditierobinson Dan mis je hem toch wel..de echte mr. Robinson pic.twitter.com/TY7ETQeJcd — Starbuck (@starbuck68) 20 december 2018

Dit is toch wel de meest domme, saaie finale ooit.. Laat gewoon zien wie er wint en rot op met je Ziggo Dome #ExpeditieRobinson — Nikki (@catspizzametal) 20 december 2018

Beeld: Hollandse Hoogte, bron: Twitter