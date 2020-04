Oe la la, dit zijn de eerste beelden van je nieuwe netflix-verslaving

Een datingshow waarin je in elke vorm van seksueel contact verboden is, het klinkt misschien niet heel spannend, maar niks is minder waar als we de eerste sexy beelden mogen geloven. En als je je nu afvraagt over welke datingshow wij het dan hebben, dat is Too Hot To Handle van Netflix.

Het programma volgt tien hotte vrijgezellen die zich bevinden aan de zogenaamde ‘oever van het paradijs.’ Aan het eind kunnen ze maar liefst 100.000 dollar winnen. Er is alleen één catch, omdat bedrag mee naar huis te mogen nemen zullen de singles zich zelf onder controle moeten houden. Fysiek contact is namelijk uit den boze en zorgt er voor dat het prijzengeld minder wordt. Dus mag er niet gestreept, geknuffeld of gekust worden.

Benieuwd naar de trailer? Kijk hem hieronder. En je je vanaf 17 april vergapen aan het eerste seizoen van Too Hot to handle.

