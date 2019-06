Bij het kiekje op Instagram is te lezen: ‘Hij is gespot bij het stadion. Zou het?’ De zaakwaarnemer van Sneijder bevestigt aan Shownieuws dat we inderdaad Wesley, Yolanthe en Xess-Xava zien op dit plaatje. Maar wat ze daar precies aan het doen zijn, wil hij niet vertellen. In ieder geval niet om te tekenen bij de club.

Appartement

Wel zouden er enkele appartementen te koop staan in de buurt van dit stadion. Dat ze samen op huizenjacht gaan, lijkt zeer onwaarschijnlijk. Yolanthe’s manager liet vorige week duidelijk weten dat er geen sprake is van een verzoening. ‘Ze zijn nog steeds uit elkaar’, aldus Xenia Kasper.

Bron: Story | Beeld: ANP