Oeh la la! Benja Bruijning speelt in de nieuwe Netflix-serie Dirty Lines

Netflix komt binnenkort met een nieuwe serie over de opkomst van sekslijnen. Voor de sexy serie Dirty Lines hebben onder andere Abbey Hoes, Charlie Chan Dagelet en Benja Bruijning een rol weten te scoren. Dat maakt de streamingdienst vandaag bekend.

Telefoonseks

Dirty Lines is gebaseerd op het boek 06-Cowboys van Fred Saueressig. Psychologiestudente Marly Salomon – gespeeld door Joy Delima – start met een bijbaantje bij een gloednieuw bedrijf: Teledutch. Dit is Europa’s eerste onderneming in sekslijnen. Het telecombedrijf is opgericht door de broers Frank en Ramon Stigter. Gespeeld door Minne Koole en Chris Peters.

Veranderingen

De serie begint anno 1987 in Amsterdam. Dit is in de tijd dat de wereld op het punt staat te veranderen door het einde van de Koude Oorlog en de opkomst van housemuziek en XTC. De 06-lijnen boden toentertijd een nieuwe manier om anoniem seks te ervaren. Hierdoor veranderde niet alleen het moraal van de consumenten, maar ook van hun bedenkers.

Netflix

De serie is geschreven door Pieter Bart Korthuis, hij is onder andere bekend van Penoza en Vechtershart. De productie is in handen van Fiction Valley. Dirty Lines bestaat uit zes afleveringen en verschijnt in 2022 wereldwijd op Netflix. Welke rollen Benja Bruijning, Abbey Hoes en Chan Dagelet op zich nemen is nog niet bekend.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: BrunoPress