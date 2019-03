Oeh la la: Jan Versteegh toont afgetraind lichaam op zonnig kiekje

We kunnen niet anders zeggen dan dat het een heerlijk weekend is. De zon straalt, de temperatuur stijgt en met het frisse lentebriesje houden we het hoofd koel. De perfecte omstandigheden om… in de tuin te werken. Dat is wat Jan Versteegh vandaag gedacht moet hebben. Zo deelde de presentator een wel heel zomers kiekje van zichzelf, waarop hij druk bezig is met zijn nieuwe gazon.

En dat is niet het enige. Want zien we daar nu ook een afgetraind lichaam?

Summer body

Ja, dat zien we inderdaad. Jan deelde zondag een foto van hemzelf, gekleed in enkel een spijkerbroek (inclusief badslippers, dat wel) en druk in de weer met de grasmaaier. ‘Zomertijd! Tijd voor de tuin!’ schrijft hij erbij. Zijn afgetrainde lichaam blijft niet onopgemerkt. Zo lezen we onder andere ’Goedemiddag zeg’, ‘Hij mag mijn gras ook wel komen maaien’ en ‘Doe mij ook maar deze tuinman’ in de comments. Ook schaatser Kjeld Nuis laat een reactie achter. ‘Kast,’ schrijft hij met een kwijlemoji erachter. We willen allemaal wel zo’n tuinman!

Dit bericht bekijken op Instagram Zomertijd! Tijd voor de tuin! Een bericht gedeeld door Jan Versteegh (@jan_versteegh) op 31 Mrt 2019 om 4:34 (PDT)

Beeld: ANP, Instagram