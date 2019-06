Oeh la la: Miljuschka Witzenhausen deelt een pikant kiekje

Miljuschka Witzenhausen is niet vies van een beetje bloot op Instagram. Ook nu gaat ze weer uit de kleren en showt haar waanzinnige lijf in dit prachtige kiekje.

Poserend op een stoel kijkt Miljuschka zwoel de camera in. Maar wat ze ging doen in dit pakje? Nou, gewoon haar optrekje een likje verf geven. ‘Even een deurtje geschilderd🤪 Ik voel me @flexanl’, schrijft de tv-kok bij het pikante plaatje.

Complimenten

Het regent dan ook complimenten voor de presentatrice. ‘Altijd makkelijke kleding aandoen bij het schilderen😁’, merkt iemand op. Gwen van Poorten reageert: ‘Hoppaaaa! Lekker hoor 😍.’

Dieet

Miljuschka vertelde eerder nog in haar column in Flair te willen gaan letten op haar gewicht. Meerdere mensen zouden opmerkingen hebben gemaakt over haar lijn. ‘Daarnaast moet ik gaan trainen, wat ik net zo haat als quinoa-gelukzalig-kijkende-fitgirls’, schreef ze. ‘Desalniettemin ga ik ervoor. Zodat ik daarna van voren af aan kan beginnen en volgend jaar weer stampvoetend voor de sportschool sta.’ Nergens voor nodig, want wat ziet ze er fantastisch uit!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.