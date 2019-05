Oei: het gaat niet zo goed met Game of Thrones-acteur Kit Harington

Kit Harington is helemaal de draad kwijt, nu de populaire serie Game of Thrones afgelopen is. De 32-jarige acteur heeft zich laten opnemen in een kliniek, omdat hij ‘kampt met persoonlijke problemen’, laat zijn manager weten aan USA Today.

‘Kit heeft besloten een pauze in zijn schema te nemen en die te gebruiken om enige tijd in een kliniek te verblijven’, zegt zijn manager, die verder weinig uitlaat over de echte reden waarom hij zich laat behandelen.

Wat nu?

Ingewijden vermoeden dat de acteur erg worstelt met het einde van Game of Thrones en daarnaast een alcoholprobleem heeft. ‘Hij realiseerde zich: dit is het, dit is het einde’, vertelt een vriend van de acteur. ‘Ze hebben hier jarenlang zo hard aan gewerkt. Hij vroeg zich af: wat nu?’

Jon Snow

Kit werd bekend als Jon Snow in GoT en gaat zijn rol erg missen. ‘Mijn laatste draaidag voelde ik me prima, maar toen ik mijn laatste shots had gehad, begon ik een beetje te hyperventileren”, zei Kit vorige maand. “Het was een overweldigend gevoel van opluchting en verdriet dat ik dit nooit meer zou doen.’

Steun

Hij is getrouwd met Rose Leslie, die zijn tegenspeelster was in GoT. Zij moest de serie echter eerder verlaten, maar staat volledig achter haar man. ‘Ze is een buitengewone steun. Iedereen om hem heen wil dat hij rust krijgt. Dat is wat hij op dit moment nodig heeft, rust’, aldus een vriend van Kit.

