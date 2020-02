Oei, oei, oei: Sofia Richie is Kourtney gaan ontvolgen op Instagram

Als er iemand is die co-parenting tot ware kunst heeft verheven, dan zijn het Kourtney Kardashian en Scott Disick. Ze gaan samen op vakantie, zijn samen te zien in een reality show en delen liefdevol de opvoeding van de kinderen. Kortom, ze hebben de wereld een masterclass gegeven in hoe om te gaan met een modern family. Dingetje is wel dat Sofia Richie, al zo’n drie jaar de vriendin van Scott, Kourtney is gaan ontvolgen op Instagram. En dat is, weten jij en ik, geen goed teken.

Oké, we weten nog niet waarom Sofia onder Kourtney’s naam op het ‘ontvolgen’ knopje heeft getikt, dus voor nu kunnen we alleen nog maar speculeren. Misschien was Sofia, net als wij, alle Poosh content beu. Of misschien was ze druk bezig met een digitale detox en was ze haar Instagram aan het KonMarieën. Hoe dan ook: Sofia is Kourtney gaan ontvolgen.

Nog spannender is dat andersom Kourney Sofia nooit is gaan volgen. Ook pijnlijk. Misschien hoopt Sofia al drie jaar op een #followback en maakte ze eindelijk de balans op. Of, óf óf óf, misschien hebben Sofia en Kourtney ruzie en krijgt deze actie nog een staartje. Of niet, want we weten immers allemaal dat het leven op Instagram anders in elkaar steekt dan de echte wereld (dat weet je, toch???).

Afgelopen oktober maakte Sofia Richie haar debuut in Keeping Up With The Kardashians. Ze werd toen geïntroduceerd als de vriendin van Scott. Toch bleef het bij dat debuut, want Sofia wilde ‘zich focussen’ op haar acteercarrière. En tja, als je om die reden niet mee wil doen met Amerika’s meest beroemde reality serie én Kourtney gaat ontvolgen, heb je wel hele ambitieuze plannen. Wij zijn benieuwd!

