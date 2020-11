Wat lief: in Oekraïne levert men lege flessen in om de zwerfhonden eten te geven

Een ontzettend lief initiatief in Kiev loopt als een zonnetje. Een automaat waar je lege flessen in kan gooien, geeft in ruil daarvoor geen geld zoals wij dat gewend zijn, maar hondenbrokjes. Zo kunnen inwoners de zwerfhonden in de stad voeren.

Vol enthousiasme komen de inwoners van Kiev met tassen vol lege flessen aangelopen. Voor kinderen is het zelfs een ritueel geworden. Ook de honden in de stad zijn er natuurlijk meer dan blij mee. Een statiegeldsysteem dat net wat anders is dan die in Nederland. Oekraïners grijpen het nieuwe systeem massaal aan om de honden in de stad van eten te voorzien. De proef is inmiddels zo’n groot succes dat er meer machines geplaatst gaan worden. Wat mooi!

Bron: RTL Nieuws | Beeld: iStock