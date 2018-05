Oelala: er is een Temptation-baby op komst

Het is druk in Temptation-land. Terwijl iedereen het sinds gisteravond heeft over de confrontatie tussen Tim en Cherish, is er zojuist ook nieuws naar buiten gekomen over de kandidaten van het vorige seizoen. Héél leuk nieuws zelfs, want er is een Temptation-baby op komst!

Het zijn Herbert en Jolien die zichzelf aanstaande papa en mama kunnen noemen. Het Vlaamse koppel uit seizoen 9 maakte het nieuws vandaag bekend via Instagram. ‘We zijn zo blij, want we zijn in verwachting!’, zo schrijft Jolien bij een foto waar zij en haar vriend naar haar buik kijken. Herbert post dezelfde foto met het bijschrift: ‘Huisje, tuintje, kindje? Yes, we did it!’.