Oelala: dit nieuwe element maakt Temptation Island VIPS nóg spannender

YES, het is weer zover: vanaf vandaag staan de eerste twee afleveringen van Temptation Island VIPS op Videoland. En dit seizoen is er speciaal element toegevoegd dat het hele circus nóg spannender maakt…

Dat het bij Temptation draait om verleiden en verleid worden, is voor niemand nieuws. Dit seizoen ligt het er echter nog eens extra dik bovenop. Wanneer iemand een grens overschrijdt (dat kan voor het ene stel dansen, en voor het andere stel zoenen zijn) wordt er op het andere eiland een vuurpijl de lucht ingeschoten. Dat hebben presentatoren Yolanthe en Kaj bekendgemaakt op de persdag van het nieuwe programma.

Wat deze toevoeging extra onheilspellend maakt, is dat niemand weet wié er de mist in is gegaan en in welke mate. Het kan je eigen vriend(in) zijn, maar ook die van een van de andere deelnemers. In de derde aflevering is het al raak: daarin is maar liefst twee keer achter elkaar vuurwerk te zien.

To be continued…

