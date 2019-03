Oelala: Timtation verzoent zich met ex Deborah tijdens avondje stappen

De reden dat wij de maandagochtend altijd best leuk vinden? Omdat dan alle wilde verhalen van het weekend op tafel komen te liggen. En in die categorie hebben we best een mooie, vinden wij: Timtation en Deborah Leemans hebben het afgelopen weekend erg gezellig gehad.

Een koude oorlog

Ze waren het meest spraakmakende koppel van de vorige editie van Temptation Island: Tim en zijn Debráááh. Maar toen werd hij verliefd op Cherish en liet hij zijn aanstaande vallen als een bloksteen. Daarop gooide Deborah op haar beurt haar verlovingsring in het kampvuur. Een koude oorlog volgde, maar nu lijkt het weer koek en ei tussen de twee.

Verzoening

Deborah en Tim waren zaterdag special guests tijdens de Temptation Party in de Belgische club Sotto’s. Tim, die inmiddels druk bezig is met een carrière als dj, stond achter de draaitafel als DJ Timtation. Deborah keek toe vanaf de vip lounge. Het ex-paar ging zelfs samen lachend op de foto en deelde die op social media.

Een paar weken geleden zochten de ex-loverbirds elkaar ook al op, toen ze samen te gast waren tijdens Goedele on top. Daarin zei Deborah al dat ze Tim misschien zou willen vergeven, maar dat hij daar wel wat voor over moest hebben. Volgens Goedele was er nog altijd sprake van verliefdheid tussen de twee.

Naast Tim en Deobrah waren ook Pommeline en Fabrizio, Lizzy, Jietse en Timone aanwezig.

