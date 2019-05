Oelala: zijn deze twee Tempa-verleiders een setje?

Nu dit saaie seizoen van Temptation Island tot een einde komt, durven de koppels en verleiders iets meer los te laten over hun huidige relatiestatus. Zo ook de knappe Jietse. Want flirt hij hier nu met niemand minder dan Demi?

Hoor je Sidney nu ook heel hard deze naam roepen en vraag je je af welke van de twee? Snappen we. Het gaat hierbij – gelukkig voor de spierbundel – toch echt om de verleidster Demi. Nadat Jietse niet eens meer mee mocht op dreamdate met Milou, is hij gevallen voor de charmes van deze andere dame op Temptation.

Instagram

De Belg plaatst namelijk bij élke foto die de brunette op Instagram een lovende reactie. Zo schrijft hij: ‘Sta even stil om dit mooie meisje te bewonderen’ en ‘Babee’ onder vooral selfies. Of er ook echt meer speelt tussen de twee, is niet helemaal duidelijk. Dat Jietse in ieder geval wel onder de indruk is van de verleidster, dat staat vast.

Bron: Grazia | Beeld: RTL