Oeps: Beyoncé en zusje Solange vallen tijdens optreden Coachella

Afgelopen weekend trad Beyoncé voor de tweede keer op tijdens het festival der festivals: Coachella. Het muziekspektakel beleefde haar laatste van twee weekenden in het Amerikaanse Palm Springs, waarbij Beyoncé opnieuw volledig de show stal. Tijdens het optreden verschenen opnieuw Bey’s voormalige Destiny’s Child-collega’s en zusje Solange op de bühne, maar niet alles verliep zo soepel als de eerste show…

Oeps!

Beyoncé en Solange gingen tijdens hun optreden samen namelijk onderuit. De twee leken gelukkig niets over te hebben gehouden aan hun val. Het was de bedoeling dat – net als vorige week – Bey haar zusje zou optillen. Dat ging echter niet zoals gepland en beide zangeres belandden op de grond. Ze stonden razendsnel weer op beide benen en pakten het optreden zonder blikken of blozen weer op.

#Beychella

Beyoncé maakte vorige week tijdens het eerste weekend van Coachella haar live-comeback. Haar show,waarin een mini-reünie met Destiny’s Child was verwerkt, maakte indruk op fans en collega’s. Onder meer Adele, Chance The Rapper en Iggy Azalea waren lyrisch op social media. Haar eerste Coachella-concert was live te volgen via de website van het festival, waardoor #Beychella trending werd op Twitter. Van het tweede optreden afgelopen weekend was geen livestream.

Herkansing

De zangeres zou eigenlijk vorig jaar optreden op het festival in Californië, maar moest toen afzeggen vanwege haar zwangerschap. In juni beviel ze van tweeling Rumi en Sir.

Bron Flair | Beeld YouTube, Getty