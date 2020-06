Oeps: deodorant gebruik je eigenlijk op déze manier

Je rolt, smeert of spuit het goedje onder je oksels in de ochtend en gebruikt wat extra als je meer zweet. Klaar als een klontje. Toch zou dit niet hélemaal de manier zijn waarop je deodorant moet gebruiken. Ja, shocking, we weten het.

Wanneer je naar bed gaat, trek je lekker je pyjama aan (of niet) en was je nog je gezicht. Toch zou je je oksels voortaan ook mee moeten nemen in deze routine.

Deodorant

Experts verklaren aan Daily Mail dat je juist deodorant op zou moeten doen vóórdat je naar dromenland gaat. Ja, echt. Wel moeten we hier een kleine kanttekening plaatsen: het is eigenlijk antitransparant wat hiermee bedoeld wordt. Want waar jouw roller alleen zweetgeurtjes weet te maskeren, blokkeert deze andere variant ook de uitgangen van de zweetklieren.

Inwerken

Hoe ontdek je dit verschil? Nou, bij een antitransparant is er altijd aluminium te vinden in de lijst met ingrediënten. Is dit het geval, dan ga je hier het beste ’s avonds mee in de weer. Omdat deze zweetverdrijvers nét iets meer tijd nodig hebben om in te werken, ben je zo in de ochtend ready to go. Doe je het pas na het ontwaken, dan zul je er een stuk minder profijt van hebben. Good to know!

