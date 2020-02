Oeps: kijkers niet te spreken over einde ‘Wie is de Mol?’

Wie is de Mol? is elke week weer een feestje om naar te kijken. Molloten zitten dieper dan diep in een tunnelvisie en zijn normaal gezien razend enthousiast, maar toch is er ook kritiek op het einde van de laatste aflevering van Wie is de Mol?.

Let op: spoilers!



En dat terwijl de opdrachten van deze week eigenlijk heel leuk waren om te kijken. Want zeg nou zelf, die hele uitdaging in de porseleinkast was er echt wel een voor in de boeken. Rob bleef lekker met z’n tuinbroek en hoedje overal aan hangen en leek meer een soort ravage aan te richten dan geld te verdienen. En dan was er natuurlijk nog Johan. Oh Johan toch. Doet Buddy z’n uiterste best, stoot jij gewoon even een vaas om. Foutje, bedankt.

Mochten we ooit iemand nodig hebben in het huishouden, dan mag meneer Rutjes tussen ons dure servies helpen stoffen…#widm pic.twitter.com/o2KaQKyj70 — Koningin Máxima🔸 (@MaximaKoningin_) February 1, 2020

Als je geen goede kandidaat bent kun je maar beter meteen auditie doen voor The Passion.#Widm #Moltalk pic.twitter.com/A5osx6rNU0 — Daan Jongen (@Daanjongen) February 1, 2020

Was de vaas mooi? Ik denk dat we daar nooit achter zullen komen. #WIDM pic.twitter.com/xyCuOVBQwn — Marcel Steeman (@msteeman) February 1, 2020

Oud-Mollen

De volgende opdracht was natuurlijk een heerlijke ode aan alle oud-Mollen en eerdere locaties van het spel. Merken we toch nog een beetje dat het een jubileum-editie is. Johan had slecht geslapen, was bloed chagrijnig en had er gewoon geen zin in. We feel you. Kijkers spotten ondertussen op Twitter wel een ongelooflijk goede hint. Want komt dat kenteken niet héél erg overeen met de tatoeage van Nathan?

Ik ga elke aflevering weer stuk om Johan love it #widm pic.twitter.com/A0uiaaKRIC — ◟̽◞̽ (@HeylarryangeI) February 1, 2020

Wanneer ik bij het tweede raam van de McDrive aankom#widm pic.twitter.com/Lt7ojlO6hT — Dennis Gerritsen (@Dennboss) February 1, 2020

AX1L(73) En wat staat er op de arm van Nathan? Toeval? Ik dacht het niet!#widm #moltalk pic.twitter.com/2AaDApyNgD — Dennis Gerritsen (@Dennboss) February 1, 2020

Einde Wie is de Mol

Het is dan ook vooral het einde van Wie is de Mol? waar kijkers niet blij mee zijn. Want wanneer er niemand uitgaat, staat het spel een beetje stil, zoals een van de kandidaten ook al opmerkt. Toch kiest het overgrote gedeelte van de deelnemers voor een groepsvrijstelling, waardoor we volgende week gewoon weer moeten gaan gissen tussen deze kandidaten naar de Mol. Ach ja, kunnen we wel weer wat langer van dit heerlijke programma genieten.

Die ‘niemand naar huis’ uitzendingen van #widm vind ik altijd zo irritant. Waardeloos. — Matthijn Buwalda (@matthijnbuwalda) February 1, 2020

Word een beetje moe van die afleveringen elk jaar waar er niemand naar huis gaat 🙄 #widm — Sebastiaan (@skamersss) February 1, 2020

