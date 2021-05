Love Island deelneemsters worden niet uitgekozen door uiterlijk

Het was even spannend of het dit jaar nog door ging, maar gisteren werd het liefdeseiland dan toch weer geopend voor tien kersverse singles die op zoek zijn naar de liefde. Al werd de eerste aflevering niet helemaal op prijs gesteld door de kijkers.

Casting

In de eerste aflevering van de liefdes serie, is het de bedoeling dat de vijf vrijgezelle vrouwen één voor één gekozen worden door de vrijgezelle mannen. Zij vormen dan voor de komende dagen een koppel, waarin ze kunnen ontdekken of ze elkaar leuk vinden. Maar, dit gebeurde niet helemaal volgens de planning. Zo hadden de mannen vooral oog voor de drie dames Yasmin, Rowena en Minn. Hierdoor werden Rosa en Nina automatisch tweede keus. Kan gebeuren zou je denken, maar volgens de kijkers is dat niet het geval. Toevallig of niet, is Rosa de allereerste plussize deelneemster en Nina een vrouw van kleur.

Ik heb het gevoel dat de mannen niet vallen op een maatje meer of een zwarte vrouw. Nina & Rosa RUN #loveislandnl — Yaw – 🇳🇱🇬🇭 (@Kenn3dyc) May 24, 2021

Waarom is het zo voorspelbaar dat Nina en Rosa worden geskipt. Er gaat echt iets mis met de casting. #loveislandNL — Samantha (@Samanthahoihee) May 24, 2021

Niemand kiest voor Rosa ik ben boos nu al. ik zou liever haar willen leren kennen dan al die slanke dames hoor! Stem op Rosa allemaal! #LoveislandNL #LoveIsland — Mrchipie (Niels) (@slimegoesgaming) May 24, 2021

nu nog mannen met een buikje en niet zonnebank bruin en het is top. maar hoop ook dat Rosa niet de enige is dit seizoen #LoveislandNL #loveisland — Mrchipie (Niels) (@slimegoesgaming) May 24, 2021

Als je een vollere vrouw cast is het misschien ook handig om mannen te casten die op vollere vrouwen vallen #loveislandnl — Samantha (@Samanthahoihee) May 24, 2021

Bron: Superguide, Twitter | Beeld: RTL

