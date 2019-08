Oeps, onthult Channah uit Temptation hier nou gewoon het geslacht van haar baby?

Wat? Het lijkt erop dat Channah uit Temptation Island het geslacht van haar kindje met Quentin heeft onthult. Op Instagram laat ze een paar babykleertjes zien voor haar nieuwe spruit, maar daarmee lijkt ze ook het geslacht te verklappen, oeps.

Channah is inmiddels al 33 weken zwanger, het is dus nog maar heel even tot de geboortedatum. Tot nu toe heeft ze nog nooit iets gezegd over het geslacht van haar kindje, maar haar nieuwste Instagram Story spreekt boekdelen. “Stoere outfit”, zet ze bij een babypakje dat ze toegestuurd heeft gekregen van een winkel. Het groen-blauwe setje lijkt wel echt voor een jongetje bedoeld te zijn. Ook in een post laat ze het nieuwe pakje vol trots zien.

Groen-blauw

En we weten het. Ook meisjes kunnen gewoon een groen-blauw setje dragen. Maar het merk lijkt zich wel echt te richten op jongetjes. Dus misschien is het toch wel een hint.

Bron: RTLBoulevard.nl | Beeld: Videoland