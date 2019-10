Oeps: Paul Rudd blesseerde Jennifer Aniston op de set van Friends

Een mega blunder begaan op je eerste werkdag, dat wens je zelfs je ergste vijand niet toe. Helaas overkomt het sommige mensen wel, in ieder geval acteur Paul Rudd. Tijdens een van zijn eerste dagen op de set van Friends zorgde hij ervoor Jennifer Aniston nog erger geblesseerd raakte dan ze op dat moment al was.

“Ik kwam op de set voor mijn eerste aflevering en Jennifer reed rond op een Segway, omdat ze haar teen gebroken had. Iedereen was helemaal weg van dat ding”, vertelt Paul. “Matt LeBlanc vroeg of hij het ook even mocht proberen en wist meteen hoe dat ding werkte. Ik vroeg daarna ook of ik even mocht”, maar toen ging het mis. “Ik draaide rond en rolde meteen over Jennifers voet heen”, zegt Paul beschaamd.

Einde verhaal

Hij dacht dan ook dat het meteen einde verhaal was bij Friends. “De blik in de ogen van de producenten zei zoiets van ‘is het al te laat om hem te ontslaan? Staat zijn personage al vast?’ Ik voelde me verschrikkelijk. Het was zo’n ongunstig begin.”

Happy ending

Gelukkig voor ons en voor hem mocht de acteur blijven en was hij van 2002 tot 2004 in de serie te zien als de man van Phoebe (Lisa Kudrow).

Bron: Graham Norton Show | Beeld: