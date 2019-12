Oeps! Penn Badgley verklapt dat er een derde seizoen van ‘You’ komt

Komt er een derde seizoen van You? Al bingewatchend vragen we het ons af, toch? Goed nieuws! Hoofdrolspeler Penn Badgley heeft namelijk verklapt dat er een derde seizoen aankomt. Dat deed hij per ongeluk in een interview met Entertainment Tonight.

Het tweede seizoen kwam op tweede kerstdag op Netflix te staan, maar nu al kan er vooruit worden gekeken naar nog meer afleveringen van de spannende thriller over de seriemoordenaar.

Het interview

In een interview met Entertainment Tonight versprak de hoofdrolspeler van de serie zich per ongeluk. Over een personage zei hij: “Ze lijkt niet op hetzelfde soort roofdier als ik ben. Ze lijkt niet op degene die ze is in seizoen drie…”, aldus Badgley, die zijn zin abrupt onderbrak nadat hij besefte wat hij had verklapt.

Hij wist echter niets te vertellen over wat er gaat gebeuren in het derde seizoen. Wel vindt hij dat zijn eigen personage moet worden gestraft. “Wat betekent dat? Moet hij de gevangenis in? Of betekent het dat hij dood moet? Ik weet het niet.”

Tweede seizoen You

In het tweede seizoen van You zien we hoe Joe/Will een nieuw leven op probeert te bouwen in Los Angeles. Als je seizoen 1 gezien hebt, snap je meteen waarom hij New York zo snel mogelijk wilde ontvluchten… Maar goed, iets zegt ons dat het niet lang duurt voordat hij daar een nieuwe obsessie vindt!

