Oeps: Quentin ging opnieuw de mist na opnames Temptation

Quentin en Channah zijn afgelopen vrijdag de trotse ouders geworden van hun eerste kindje samen. Een relatie of niet, hun zoontje wordt in ieder geval opgevoed door zowel zijn moeder als zijn vader. Toch was dat nog niet zo vanzelfsprekend: de spierbundel ging namelijk na Temptation wéér de mist in.

Dat verklapt het stel tijdens het terugkijken van de laatste aflevering van de serie. Channah verklaart: ‘Tijdens Temptation zei je: ‘Ik ben er echt achter gekomen hoeveel ik van je hou’ en daarna ben je de fout in gegaan na Temptation. Na Temptation ben je alleen nog maar meer de fout in gegaan.’

Geen verdere info

Verder krijgen we geen verdere info over dit slippertje en voor nu zitten de kersverse ouders op een heerlijke roze wolk. Quentin deelt dan ook een prachtige foto samen met hun pasgeboren mannetje en wat een plaatje is het toch ook. Hopelijk komen ze er samen uit!

Bron: Cosmopolitan | Beeld: RTL