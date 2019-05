Oeps: Roxeanne Hazes besloot te zonnen zonder bescherming

Lees ook: Roxeanne Hazes doet een dikke knipoog naar haar voorbeeldfunctie

“Be a Hollander and bake ff lekker in the sun zonder bescherming, because it’s 19 graden, they said… SWIPE naar links voor het end result”, schrijft ze in grappig, maar gebrekkig Engels op haar Instagram.



Witte jetsers

De volgers van Roxeanne kunnen de foto’s wel waarderen. Manlief Erik Zwennes reageert met “Smoking hot”. Zanger Xander de Buisonjé schrijft: “Witte jetsers! Mooiste wat er is!”, waarmee hij doelt op haar grote borsten. En een andere volger zegt: “Vandaag een tomaatje, morgen een chocolaatje.”

Gouden tips

Sommigen hebben ook handige tips tegen de verbranding. “Altijd smeren, temperatuur maakt niet uit!”, schrijft iemand. Andere volgers zeggen dat karnemelk, yoghurt, komkommer en aloë vera gel ook schijnen te werken voor verkoeling.

Bron: Story | Beeld: Peter Smulders