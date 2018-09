Oeps: verraadt Famke Louise hier dat ze het niet lang volhoudt in Expeditie Robinson?

Het is bijna zover: morgenavond kunnen we (ein-de-lijk!) smullen van de eerste aflevering van Expeditie Robinson. Maar nog voordat het seizoen is afgetrapt wordt er al druk gespeculeerd over het verloop ervan. Wij voorzien je vandaag van enkele gratis hints.

VIVA sprak op de persdag van het tv-programma met Famke Louise en kreeg tijdens het gesprek sterk de indruk dat de zangeres en YouTuber het niet ver geschopt heeft. Waarom? Komt ie:

Ze vond de verveling ‘wel meevallen’

Waar andere deelnemers al sinds jaar en dag klagen over de dodelijke verveling op het eiland (Donny vertelde ons op dezelfde persdag: ‘Eten en slapen wende wel, maar de verveling maakt je gek in je hoofd’), vond Famke Louise het allemaal eigenlijk wel acceptabel. ‘De verveling viel wel mee. Het was juist lekker rustig. De afgelopen tijd was erg druk voor mij; er is veel gebeurd. Op het eiland kon ik eindelijk even uitrusten. Dat was wel fijn.’

De verveling mocht dan meevallen, Famke had het wél zwaar met het gemis. ‘Tijdens de expeditie besefte ik wat ik allemaal heb in Nederland. Daar ging ik heel erg naar verlangen. Ik was zó blij om terug te zijn. Dat is niet te beschrijven.’ (Hint 1 voor vroegtijdig vertrek.)

Op de vraag hoe moeilijk het was om te overleven zonder toilet, zei ze: ‘Dat vond ik heel lastig, ja. Ik kon zelfs helemáál niet. Het lukte gewoon niet.’ Wekenlang overleven zonder ook maar één keer te poepen? Lijkt ons stug.

Wie Expeditie Robinson een beetje kent, weet dat het spel barst van de complotten. Toch heeft Famke er niet één gesloten, vertelde ze. Vinden wij knap. (Kanttekening: het kan natuurlijk ook dat Famke het spel gewoon hartstikke eerlijk gespeeld heeft.)

Famke over haar smoes naar de buitenwereld: ‘Als mensen het vroegen, zei ik dat ik op vakantie was. Maar dat kwam niet heel vaak voor.’ Zou dit betekenen dat ze eigenlijk helemaal niet zolang weg was? (Hint 2 voor vroegtijdig vertrek.)

Ga je naar een onbewoond eiland? Dan is dit Famkes beste tip: ‘Denk niet teveel na en rust lekker uit.’ Ok!

Tja, de ervaring leert dat die het nu eenmaal niet lang volhouden op het eiland. Weet je nog hoe het afliep met Lil’ Kleine, Lange Frans, Kraantje Pappie, Willie Wartaal, Negativ en Ronnie Flex?

Dus. Need we say more?

