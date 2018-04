Oeps: we gebruiken Koningsdag als excuus om te shoppen

Mooi oranje is niet lelijk. Toch vermoeden we dat het niet de meest voorkomende kleur in ieders garderobe is. Wanneer een dag als Koningsdag weer voor de deur staat, slaat de paniek bij menig vrouw dan ook toe. We struinen de dagen voor het feest losbarst volop het internet af voor de perfecte outfit. Maar of dat alleen maar voor de perfecte Koningsdag look is…

Shoppen is altijd fijn. Vooral wanneer je dit vanuit je luie stoel kunt doen. En tsja, je moet toch iets leuks aan met Koningsdag, dus is het o zo verleidelijk om nog even wat te bestellen. Maar ja, als je eenmaal aan het online shoppen bent, is dat digitale winkelmandje vaak sneller vol dan je denkt. En dan zit daar volgens een onderzoek van betaalprovider Klarna ook nog eens veel meer tussen dan alleen een leuke outfit voor morgen.

Traktatie

Want, wie jarig is trakteert. Alleen trakteren we onszelf in dit geval voor de verjaardag van de koning. En daar komt dus veel meer bij kijken dan alleen een oranje outfit. Uit de cijfers blijkt namelijk dat we zo’n twee dagen voor het feestgedruis losbarst onze kledingkast aanvullen met jurken, broeken, pumps en ga zo maar even door. Een vrouw heeft immers nooit genoeg kleding, toch? Het is dan ook zo dat maar liefst 28 procent van het totale aantal verkopen in de laatste 10 dagen op 25 en 26 april worden gedaan.

Money, money, money

Maar gelukkig wapperen we deze dagen niet extreem met onze creditcard of bankpas. Zo blijkt uit het onderzoek dat de verkooppiek twee jaar geleden op 109 euro stond. Vorig jaar was dit zelfs nog iets minder en was de verkooppiek 94 euro. Er bestaat dan ook een grote kans dat menig vrouw ook morgen weer het prijskaartje van haar vers aangeschafte outfit zal afknippen. Maar hé, dan zie je er in ieder geval wél lekker feestelijk uit, toch?

Beeld Confessions of a Shopaholic