Kylie maakt Stormi zingend wakker en Twitter wordt gek

Als je YouTube-feed net zo vervuild is als die van mij, dan is de nieuwste vlog van Kylie Jenner je vast niet ontgaan. In deze vlog geeft Kylie een ‘official Kylie Jenner office tour’. Ofwel: een rondleiding in haar kantoor. Toch is er heel iets anders wat Twitter opvalt.

Kylie Jenner kun je best beschouwen als the gift that keeps on giving. Na ‘a day in the life’ zegent de 22-jarige realityster ons nu met een nieuwe vlog. De ‘official Kylie Jenner office tour’. Ze geeft een rondleiding op het kantoor van Kylie Cosmetics, toevallig op een moment dat het team een meeting buiten de deur heeft.

En het gaat hier om Kylie Cosmetics HQ, dus natúúrlijk zijn er ook een fotostudio, verschillende ‘glam rooms’ en een champagne-automaat aanwezig. Bovendien is er een aparte slaap-/speelkamer voor Stormi, die tijdens de opnames lag te dutten.

Maar hier komt het: nadat de camera crew klaar was met het filmen, nam Kylie de kijkers mee naar Stormi’s kamer. Moment suprême: Kylie gaat Stormi wakker maken. Maar Twitter zou Twitter niet zijn als het niet loeisnel doorhad dat de crew Kylie filmt wanneer ze de kamer binnentreedt. Uhm, betekent dit dat de crew in het donker heeft moeten wachten op Kylie? Genoeg voer voor Twitter om met de leukste memes te komen.

Shoutout to the camera crew having to stand in the dark waiting for her to come in pic.twitter.com/aibKYLzNRm — Greg James (@gregjames) October 16, 2019

Wat eigenlijk nog grappiger is, is de tekst die Kylie haar dochter toezingt. ‘Ruhhh-iiiseeee and shinnneee-uhh’, terwijl Stormi natuurlijk al lang wakker is (vanwege die cameraploeg naast haar bedje).

4:12 am and this is sending me pic.twitter.com/cGSaDazzA4 — c (@christinajuuI) October 13, 2019

friend: *sleeping peacefully* my drunk ass in the middle of the night: pic.twitter.com/7oKY4YX6wY — Char Cherette (@CharCherette) October 15, 2019

my anxiety, full bladder, and empty stomach collabing to wake me up at 4 AM pic.twitter.com/DqzQ5jc9ux — christian (@ChristianJC98) October 16, 2019

my mom waking me up for school while i was in elementary : pic.twitter.com/BDlXFuhWYb — h e a v e n ✨ (@alessiasjapan) October 14, 2019

Me ever since Kylie Jenner dropped her hit single “Rise and Shine” pic.twitter.com/eQWcKGzO8d — nat (@shitnattttsays) October 16, 2019

Bron: Grazia UK | Beeld: YouTube still