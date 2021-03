Gaby Blaaser en Jethro Galung waren geen match in ‘De Bachelorette’, maar ondanks dat is de dj zielsgelukkig. Niet alleen heeft hij een nieuw liefde, hij wordt ook nog eens vader van zijn eerste kindje! Dat maakt hij op Instagram bekend.

‘Wij maakten jou, maar jij maakt ons compleet’, schrijft de trotse vader in spe bij de zwangerschapsaankondiging.

Nieuwe liefde

Hij en Kelly zijn sinds oktober vorig jaar een setje. Over haar zei hij eerder tegen Grazia: ‘Alles aan onze relatie is positief, er is geen gezeur. We kunnen samen op avontuur gaan of lekker niks doen op de bank met een zak chips erbij. Met haar energie wist ze me direct te doorgronden. Er was niks wat we niet met elkaar konden bespreken. We hebben goed de tijd genomen om elkaar beter te leren kennen en dat heeft geholpen.’

Eerste kindje

En nu verwacht het stel hun eerste kindje. Het babynieuws maken ze bekend met een foto die genomen is op Marbella, waar ze momenteel vertoeven. Het geslacht van het kindje is nog niet bekend, maar het geluk straalt van de foto af.

