Oh Cupido: vond De Bachelorette’s Kasper wél de liefde in dit datingprogramma?

Vind je het liefdesgeluk niet in het ene datingprogramma, doe je gewoon mee aan een ander. Ritchie deed ooit al een poging, maar ook de Bachelorette’s Kasper schoof aan tafel bij First Dates. Schoot Cupido deze keer voor hem wél raak?

Toen Kasper zijn entree maakte, moesten we wel even twee keer kijken. Is het een jongere versie van Winston Post of toch echt de Enschedeër die hier het restaurant binnen komt lopen? Het is de nieuwe coupe, denken we.

Kasper First Dates

In deze special gaan BN’ers als Irene van der Laar, Frits Huffnagel, Jill van Dooren én dus ook Kasper op zoek naar de ware liefde. De Bachelorette-deelnemer werd gekoppeld aan Meisha. Is zij alles wat hij zoekt? ‘Meisha had geen idee wie ik was, en dat vond ik best leuk. Dat maakte onze ontmoeting spontaner’, concludeert hij al snel.

Wilde plannen

Hoewel ze allebei accountmanager zijn, lijkt Kasper toe aan een groter avontuur. ‘Er is zoveel moois in de wereld te zien. Ik zou weleens op een luxe jacht mensen willen serveren, of een surfschool met een cocktailbar beginnen.’ Ondanks zijn gesmak – waar hij zich vooraf al voor verontschuldigd – blijkt het een match te zijn. Maar helaas pindakaas: na het programma liep het contact toch stuk. Ex on the Beach nog proberen, Kasper?

Bron: Linda | Beeld: RTL