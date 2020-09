Oh de tunnelvisie: wijst deze hint regelrecht naar Nikkie als de Mol?

Noem ons Molloten of niet, maar een beetje speculatie rondom Wie is de Mol? is nooit mis. Maar verklapt Nikkie hier nú al dat ze de saboteur is van het spel? Het lijkt ons sterk, maar wie weet, wie weet.

Rood scherm of niet: is de afvaller in ‘WIDM’ wel écht naar huis?

De Jager bracht namelijk niet alleen een make-uppalette uit met daarin de kleuren Underground en Plottwist, maar er is nog iets anders opvallends aan de blondine. Want spiegelbeeld, vertel eens even, wat staat er nu bij de quote van Nikkie?

Nikkie de Mol

Alle kandidaten gaven namelijk een interview over hun terugkeer in het jubileumseizoen. Buiten het feit dat de meeste hun eigen quotes niet herkende in de allereerste aflevering, is er een opvallende hint te halen uit de opmerkingen van de Jager. Wanneer je namelijk haar uitspraken in spiegelbeeld leest – zoals die opdracht ook heette – zie je toch echt duidelijk ‘Mol’ staan. Interessant, interessant.

Geen tunnelvisie

Maar: om niet volledig in een tunnelvisie terecht te komen, zetten we ook nog wat hints naar de andere kandidaten op een rijtje. In de opdracht waarbij ze zichzelf moesten bevrijden en sloten zien te openen, lijkt Peggy al éxact de juiste sleutels in handen te hebben. Ze heeft namelijk een setje van vier gewoon los in haar hand. Was dit uiteindelijk de weg naar haar bevrijding en had ze als Mol een voorsprong?

Peace

Tygo is euhhh ja in onze ogen toch vooral Tygo. Hoewel hij in een eerdere aflevering ook al het 2020-gebaar maakte met zijn handen, doet hij dat nu weer. Vooral enthousiasme of toch een hint dat hij dé Mol is van dit seizoen? Wij denken vooral het eerste, maar je weet het niet. Daarnaast doet Ron vooral zo min mogelijk en lijkt Ellie haar politiekunsten verleerd. Maar ondervragen: dat kan ze nog altijd als de beste.

Het gesprek tussen Jeroen en Ellie lijkt meer op een verhoor bij de tactische recherche, die strafbare feiten verzamelt voor Meld Misdaad Anoniem. #widm — Don Roelofsen (@DonRoelofsen) September 19, 2020

ik weet het niet zeker maar ik denk dat degene waarvan jij denkt dat het de mol is het dus niet is #widm pic.twitter.com/lCU9WCNcGk — Paul Peeters (@palpeet) September 19, 2020

