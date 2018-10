Oh hallo: met behulp van deze chocoschaaf kun je je favo chocola op brood eten

Chocoverslaafden, opgelet! Tony’s Chocolonely heeft dé tool op de markt gebracht die niet mag ontbreken in jouw keukenkastjes. Met de chocoschaaf kun je vanaf nu namelijk je favo repen gewoon op brood eten.

Van melk karamel zeezout tot wit framboos knettersuiker en puur pecan kokos: iedere smaak van Tony’s Chocolonely is eigenlijk te lekker om te weerstaan. Ben je daarnaast dol op hagelslag op brood of chocolade door je yoghurt? Dan is de nieuwe chocoschaaf van Tony’s het ultieme keukengerei voor jou.

Win-win

De chocoschaaf ziet er in principe hetzelfde uit als een kaasschaaf, maar Tony’s Chocolonely heeft ‘m wel met een toegevoegde waarde op de markt gebracht. Door ‘m aan te schaffen, help je de cacaoboeren namelijk een handje. Hoe? In het kort: in een reep chocolade gaan meer cacaobonen dan in een pak hagelslag of een pot chocoladepasta. Meer cacaobonen betekent meer werk en dus meer verdiensten voor de cacaoboeren. Dus: zij een beter belegde boterham, jij een overheerlijk broodje met jouw favo chocosmaak.

Scoren, maar

Hebben? Vanaf 17 oktober krijg je ‘m gratis bij Jumbo wanneer je drie repen Tony’s aanschaft. En niet getreurd wanneer je nét te laat bent, want je kunt ‘m voor 7,50 euro óók gewoon scoren in de chocoshop van het merk. Genieten maar!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.