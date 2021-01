Oh hállo: De zoon van Jude Law en zijn vader zijn één gezicht

Als je de liefdesbaby bent van Jude Law (48) en Sadie Frost, dan zit de kans natuurlijk dik in dat je later bloedknap wordt. Dat is dan ook precies wat er is gebeurd met Rafferty Law (24). De zoon van Jude staat deze maand op de Britse cover van GQ en heeft dezelfde beeldschone blauwe kijkers als z’n vader.

Zelf is Rafferty, Raff voor intimi, laconiek over de gelijkenis met zijn vader. ‘Hij is mijn vader, dus natuurlijk lijken we dan op elkaar.’ Verder vindt hij het ‘wel grappig’ dat mensen zoveel overeenkomsten zien.

Beste vriend

Het leukste van alles is dat vader en zoon ook nog eens heel goed door een deur kunnen. ‘We hebben veel overeenkomsten en zijn heel close. Nu ik wat ouder ben, helpt hij me met scripts en stuur ik hem weleens muziek. Mijn vader is mijn beste vriend. Ik keek heel erg tegen hem op toen ik jong was.’ Dat acteren gaat hem nu al voor de wind. Rafferty speelt de hoofdrol in de film Twist, een hervertelling van Charles Dickens’ klassieker Oliver Twist.

Zusje Iris

Rafferty is niet de enige die de looks van zijn ouders heeft geërfd. Zusje Iris (20) is minstens zo mooi en heeft precies dezelfde dromerige blik waar Jude zoveel harten mee brak. Iris marcheert als model voor modehuizen als Dior, Stella McCartney, Loewe en Bulgari over het plankier.

Zes kinderen

Jude heeft bepaald niet stilgezeten. Naast Rafferty en Iris heeft hij nog vier kinderen. Met ex-vrouw Sadie kreeg hij ook nog zoon Rudy (18). Later kreeg hij dochter Sophie (11) met model Samantha Burke en dochter Ada (5) met actrice Catherine Harding. In september beviel zijn huidige vrouw van Philipa Coan van zijn zesde kind: een dochter. De naam van het meisje is niet bekend.

We willen trouwens niet de feestvreugde verpesten, maar als je bij Jude nog steeds de Jude uit The Holiday voor je ziet, kom je wellicht van een koude kermis thuis. De acteur is in de tussentijd wel wat eh… veranderd. Ach ja: niet iedere man is gezegend met de genen van George Clooney en dat is ergens ook wel geruststellend.

