Millennial paradise: Urban Outfitters introduceert nu ook eigen make-uplijn

Het jaar 2018 is nog lang niet afgelopen, maar toch kunnen we al een conclusie trekken: 2018 is een erg goed jaar voor beautyproducten. De cosmeticalijnen van Rihanna en Kylie Jenner knallen door het dak, Dior introduceerde de budgetlijn Backstage en nu gaat ook Urban Outfitters meedoen: de hippe modeketen introduceert het make-uplabel Ohii.

En dat mag je uitspreken als het Engelse ‘oh hiiiiii.’ Urban Outfitters richt zich hiermee, net als met de rest van haar concept, op de millennial. En dan met name de millennial die van een lekker laagje make-up houdt. De producten van Ohii zijn namelijk bedoelt als finishing touch. Dat houdt in: geen foundation in het assortiment, maar wel een highlightkit. Ook een vloeibare lipstick en 3D-lipstick behoren tot de Ohii-mogelijkheden.

Urban Outfitters introduceert haar nieuwe make-up producten aan de hand van een vlot filmpje, voorzien van een lekkere beat. In het filmpje zie je meisjes met allerlei verschillende huidtinten zichzelf opmaken, betekent dit dat er voor iedere huidtint een passend product zal zijn? 10 september komen we erachter, want vanaf dan liggen de producten in de winkels van Urban Outfitters en zijn ze verkrijgbaar via ohii.com.