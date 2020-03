Oh jee: dit koppel moest ‘Temptation Island’ vroegtijdig verlaten

Het is niet de eerste keer dat een koppel Temptation Island vroegtijdig moet verlaten. Zo onthulde Channah zwanger te zijn, wat betekende dat het avontuur van haar en Quentin daarmee ten einde kwam. Maar dit seizoen speelde er iets héél anders.

De geruchten gaan dan ook al langer dat er een vijfde koppel hun opwachting zou maken op het eiland. En dat niet alleen: op verschillende beelden van de kampvuren worden maar drie van de vier stellen telkens nadrukkelijk in beeld gebracht. Waarom? Nou, omdat het vierde koppel dus naar huis is gestuurd.

Temptation Island verlaten

Volgens verschillende bronnen zijn het niemand minder dan Gianni en Melissa die Temptation Island moeten verlaten. De reden? Omdat zij behoorlijk over de grens zijn gegaan. Nee, niet qua vreemdgaan, maar de twee namen de regels van het programma niet zo serieus. Het koppel wist namelijk stiekem een telefoon mee te smokkelen en dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Nieuw koppel

Een nieuw koppel zou hen dus komen vervangen. Dus exit Gianni en Melissa, ontmoet Zach en Simone. Aangezien het vijfde stel echte feestbeesten zijn, staat ons nog heel wat te wachten. Wanneer de Weertenaren precies hun koffers mogen pakken is nog niet helemaal duidelijk. Maar dát we ze maar kort gaan zien, is één ding dat vaststaat.

