Oh jee: Temptation’s Yasmin beschuldigd van plagiaat

Als ster uit Temptation Island lijkt de release van een single een logische volgende stap. Donny ging haar al voor, en nu komt ook Yasmin met eigen muziek. Maar wacht even, is het nummer wel authentiek?

Yasmin bracht vrijdag Dronken van Liefde uit en dat het meteen een regelrechte hit is, blijkt wel uit het aantal streams. Binnen een paar dagen is het veertig duizend keer beluisterd, wat natuurlijk een hartstikke goede score is. Toch denken fans ook een ander bekend nummer te horen in deze ‘nieuwe’ muziek. Is het plagiaat van Temptation’s Yasmin?

Temptation’s Yasmin plagiaat

Want al bij de eerste noten valt je misschien wel wat op. Komt Shawn Mendes ineens om de hoek om Treat You Better te zingen? Nee, uiteindelijk is het toch Yasmin die in beeld komt. En hoewel de tekst natuurlijk in het Nederlands is en verder het nummer ook anders, komen die eerste paar tonen toch echt best wel overeen met de hit van de Canadees singer-songwriter.

Deelname

Yasmin deed afgelopen zomer mee aan Temptation Island VIPS, wat helaas voor haar niet zo goed eindigde. Haar (inmiddels ex-)vriend Thomas besloot namelijk om flink de bloemetjes buiten te zetten en viel voor de charmes van verleidster Danielle. Zijn reden? Nou, omdat zij als eerst de mist in ging, door haar kus met verleider Stuwey. Grote onzin natuurlijk, maar de twee zijn inmiddels niet meer bij elkaar.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: RTL