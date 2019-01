Oh jee het zal toch niet: Samantha in de nieuwe Temptation Island VIPS?

Familieleden vertellen in een interview dat RTL haar benaderd zou hebben voor het programma. Iets waar ze op zijn zachtst gezegd niet blij mee zijn… De bron verklaart: ‘Het is niet te geloven dat RTL haar heeft gevraagd als verleidster in een nieuwe serie Temptation Island VIPS. Het is logisch dat Sam ja zegt, aangezien ze momenteel moet rondkomen van nog geen 1000 euro per maand. Maar ik was echt verbijsterd toen ik dat nieuws te horen kreeg. In mijn ogen ben je dan nog slechter dan de duivel. Zeker als je hoort wie ze in dat programma dan moet verleiden.’

Michael van der Plas

Extra ongemakkelijk wordt het doordat haar ex Michael van der Plas en zijn vriendin Naomi er geen geheim van hebben gemaakt graag een keer mee te doen aan het programma. Ze zouden zich zelfs al opgegeven hebben én geselecteerd zijn. Haar familie vindt het dan ook jammer dat RTL haar weer benaderd heeft voor een show, aangezien volgens hen veel van de problemen juíst zijn begonnen door haar televisiewerk.

Update

RTL heeft ook gereageerd op de geruchten en ontkent vooralsnog in alle toonaarden Samantha te hebben benaderd. Wordt vervolgd…

