Oh Jortie toch: Jort Kelder vindt verleidingsspel op Tinder maar bikkelhard

Oh die good old fashioned meneer Kelder toch. Dandy pur sang, die maar niet weet hoe ‘ie tinderen kan. Voor zijn nieuwe programma Kelder & Klöpping testte de 54-jarige presentator de datingapp Tinder en dat vond hij maar niets.

‘Ik had er nog nooit opgezeten,’ vertelt Jort in De Telegraaf. ‘Dat hele geswipe van ‘deze staat me aan, en deze niet’ is van een meedogenloosheid… Het is keihard, ik schrok ervan. En het leidt tot een soort gevoel van oneindige beschikbaarheid en keuzestress. Dat je denkt dat er misschien nog iets leukers voorbijkomt.’

Jort, die zichzelf een romanticus noemt, omschrijft zijn relatiestatus als ‘behoorlijk alleen, maar niet ongelukkig.’ Voor het vinden van een nieuwe liefde pakt hij het liever anders aan: ‘Ik ben een romanticus. Op foto’s kun je ook niet afgaan, iets als geur is heel belangrijk en dat is voorlopig nog niet in een app te krijgen. Ik weet niet of dat alleen een generatieverschil is, hoor. Jonge vriendinnetjes van mij die klassiek zijn ingesteld, willen ook liever een brief dan een appje vol spelfouten.’

Tja Jort, dat kun je nu wel zo zeggen, maar eerder deze week werd bekend dat Tinder nog altijd de populairste datingapp van Nederland is.

Vanaf vanavond schittert Jort samen met Alexander Klöpping in het programma Kelder & Klöpping, waarin hij uitvecht of het vroeger beter was of niet. Jort heeft er grote verwachtingen van. ‘We staan tegenover Ajax – Juventus. Toch pijnlijk dat we Ajax zo’n klap in de kijkcijfers gaan toebrengen.’ De eerste aflevering is vanavond om 22:15 uur te zien.

