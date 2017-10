Oh my: deze Disney-Halloweenkostuums wil je hebben

Fan van Halloween waren we sowieso al. Maar wat is er mooier dan het griezelfeest te combineren met je liefde voor Disney? Primark lijkt precies te weten wat ons hartje begeert, want de modeketen komt met een hele rits geweldige Disney-Halloweenkostuums.

Een origineel Halloweenkostuum vinden kan best een hele opgave zijn. Het internet werd dan ook gek toen er deze week foto’s verschenen van de perfecte outfit: Halloweenjurken van je favoriete Disney-figuren. Belle, Tinkerbell, Cruelle de Vil of Minnie Mouse: Primark verkoopt ze allemaal. Het prijskaartje is ook nog plezierig: de jurken kosten rond de 15 euro.

Tot nu toe zijn de jurken alleen te vinden bij filialen in het Verenigd Koninkrijk. Omdat wij natuurlijk maar al te graag wilden weten of de collectie ook naar Nederland komt, hebben we een telefoontje naar Primark gepleegd. Helaas kwam de manager van de winkel in Dordrecht met slecht nieuws. ‘De collectie is alleen leverbaar in Groot-Brittannië en komt niet naar Nederland. Het oorspronkelijke plan was dat de grote filialen de jurken wel zouden krijgen, maar tot op heden hebben wij er nog geen bericht over gekregen,’ vertelt hij. Huilen.

Iemand binnenkort een tripje naar het VK op de planning en wat kofferruimte over? Wij houden ons aanbevolen.

Beeld Shutterstock