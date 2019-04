Oh nee: Adele verliest mogelijk halve vermogen door scheiding

Adele Adkins en haar man Simon Konecki hebben na acht jaar een punt achter hun relatie gezet. Dat liet het stel weten via een verklaring afgelopen zaterdag. Het stel was de afgelopen drie jaar getrouwd en een scheiding zou de zangeres zo maar eens haar halve vermogen (lees: miljoenen) kunnen kosten…

Huwelijkse voorwaarden

Adele zou door de scheiding gedwongen kunnen worden om de helft van haar vermogen van 140 miljoen pond (omgerekend meer dan 161 miljoen euro) af te staan aan haar ex. De twee zouden vermoedelijk zonder huwelijkse voorwaarden getrouwd zijn in 2016 en dat betekent dat Simon recht kan hebben op 70 miljoen pond. Deze scheiding zou een van de duurste scheidingen in de muziekindustrie kunnen worden.

Het was voor Adele haar eerste huwelijk en voor Simon zijn tweede huwelijk. De twee hebben samen een zoon en zullen hem, ondanks de scheiding, samen blijven opvoeden.

Dure scheiding

Sandra Davis, een echtscheidingsadvocaat die onder andere prinses Diana, model Jerry Hall en voetballer Thierry Henry vertegenwoordigde, verwacht dat de zaak buiten de rechtszaal wordt geregeld.

Ze waarschuwt echter wel dat het, zonder een huwelijksprijs, duur zou kunnen worden voor Adele. “Wat er tijdens het huwelijk is verdiend, zal waarschijnlijk op gelijke basis worden opgesplitst. Het maakt niet uit wie wat heeft gedaan of wie wat heeft bijgedragen”, zegt Davis.

Geld is niet belangrijk

Adele heeft vaker benadrukt dat geld haar weinig interesseert. “Ik geef niet om geld”, vertelde ze ooit aan het tijdschrift Vanity Fair. “Ik kom niet uit een rijk gezin; het is niet zo’n belangrijk deel voor mijn leven.”

Vorig jaar was Adele de rijkste solo-vrouwelijke muzikant op The Sunday Times Rich List, met een vermogen van 140 miljoen pond.

