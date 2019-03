Oh nee! ‘Temptation Island’-koppel Lize en Ken zijn uit elkaar

Hoewel het al een tijdje niet zo lekker liep tussen de twee, is de kogel nu door de kerk: ‘Temptation Island’-koppel Lize en Ken zijn uit elkaar. Nadat ze elkaar leerden kennen via Temptation Island, waar Ken als verleider was en Lize samen met haar toenmalige vriend Jefferson, viel Lize voor de charmes van Ken. Al gauw werd het duidelijk dat hun liefdesavontuur niet van korte duur was.

Zo kregen de twee na het populaire programma een relatie. Nu, na ruim twee jaar, zet het Temptation Island-koppel een punt achter hun samenzijn.

Niet op één lijn

Niet zo lang geleden kwam het nieuws naar buiten dat het niet zo soepeltjes meer liep tussen Lize en Ken. Zo vertelde de Vlaamse Lize aan Goedele Liekens in het programma Temptation Takeoff dat Ken nog in Haarlem woonde en zij nog steeds in België. Lize vertelde openhartig dat ze het daar erg moeilijk mee had, maar dat het voor Ken nog te vroeg was om samen te wonen. Blijkbaar was Ken nog niet klaar om zich te settelen met Lize, wat dan ook de reden is van hun break-up.

Over en uit

In het andere Temptation Island-programma, Temptation Talk, heeft Ken nu verteld dat hij en Lize geen koppeltje meer zijn. ‘Ik klapte helemaal dicht. We willen gewoon andere dingen in het leven,’ gaf Ken als reden van hun liefdesbreuk. Daarmee bevestigt de voormalig Temptation Island-verleider dat hij en Lize niet meer op één lijn zaten. Ken is simpelweg nog niet klaar voor de volgende stap in zijn en Lize’s relatie.

Beeld: Instagram