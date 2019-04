Oh nee: zondag mogelijk in top 10 koudste Bevrijdingsdagen

Koningsdag is pas net achter de rug of we kunnen ons alweer voorbereiden op de volgende feestdag. Aanstaand weekend vieren we onze vrijheid, maar dat doen we waarschijnlijk niet in de zon. Sterker nog, Bevrijdingsdag gaat dit jaar gepaard met koude temperaturen en – hou je vast – zelfs winterse buien.

Het lijkt wel alsof de weergoden ons dit jaar geen zonnige en droge feestjes gunt. Na een natte en frisse Koningsdag belooft Bevrijdingsdag niet heel veel beter te worden. Komend weekend stroomt er namelijk een bel koude lucht, afkomstig van de Noordpool, over ons land. En ja, dat is net zo guur als het klinkt…

Top 10

Een temperatuur rond de 16 graden is normaal voor de tijd van het jaar, maar aanstaande zondag wordt het waarschijnlijk slechts een graad of 11. Niets staat nog helemaal vast, maar volgens Weeronline wordt het in het slechtste geval zo’n 8 graden en op z’n warmst hooguit 15 graden. Met maximum temperaturen rond de 11 graden is de kans in elk geval groot dat 5 mei 2019 de geschiedenisboeken ingaat als een van de 10 koudste Bevrijdingsdagen sinds 1945.

Winterse buien

Vanaf vrijdag trekt de koude lucht afkomstig vanaf de Noordpool over het land. Dan wordt het met 10 graden al vrij fris; een dag later tikt het kwik waarschijnlijk de 9 graden maar net aan. Dit koude weer gaat gepaard met wolken, enkele buien en (thank, God) ook zon. Vooral in het noorden bestaat een kans op natte sneeuw, in de rest van het land kunnen we te maken krijgen met onweer en hagel. Eén lichtpuntje: op Bevrijdingsdag is de kans op buien een stuk kleiner dan de dagen ervoor.

