Oh no: De Nederlandse festivalzomer dreigt alsnog in het water te vallen

Don’t shoot the messenger, maar deze zomer dansen in een modderpoel ergens in de Nederlandse polder zit er dit jaar misschien tóch niet in. Hoewel de regering met een garantiefonds voor festivals kwam, zijn er nog veel onzekerheden rondom de organisatie.

Gejuich in maart: de regering maakte bekend dat als een festival toch niet door kan gaan, ze 80 procent van de kosten terugkrijgen als giften en de overige 20 procent wordt omgezet in een lening. Die regeling is gemaakt voor festivals, sportevenementen, concerten en zakelijke evenementen tussen 31 juli 2021 en 31 december 2021.

Nog geen toestemming

Sympathiek, ware het niet dat voor veel organisaties nog onduidelijk is aan welke eisen ze dan moeten voldoen. Heidi van Hooff is van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en zegt in de podcast ‘De Machine’ dat de Europese Unie nog steeds geen toestemming heeft gegeven. ‘Toen ik begin maart op de klus gezet werd, hield ik er rekening mee dat de regeling op 1 mei open zou gaan, maar de procedure duurt wat langer.’

Conceptaanvraag

Wat de Rijksdienst wel kan doen, is organisatoren aanbieden een conceptaanvraag op te sturen zodat zij kunnen toetsen hoe haalbaar het plan is. Ondertussen begint de tijd te dringen. ‘We hebben 385 miljoen euro beschikbaar. Dat is heel veel geld, maar we weten ook dat evenementen heel veel geld kosten. Als een organisatie zijn verzoek pas op 15 juni indient en de pot leeg is, dan kunnen we eigenlijk niks meer doen.’

Politie

Een bijkomend probleem is de politiecapaciteit. Dit najaar gaan sommige events niet door omdat er niet de garantie is dat er genoeg agenten zijn die de veiligheid waarborgen. ‘Er moeten pijnlijke keuzes gemaakt worden in welke evenementen kunnen doorgaan en welke niet. De politie is namelijk volledig door zijn menskracht heen, dus we zullen die schaarste moeten gaan verdelen’, zegt Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?