Oh no he didn’t: heeft Love Island’s Matthy stiekem een vriendin?

Hij is – in tegenstelling tot Chey, hihi – een van de meest sympathieke deelnemers van Love Island. Of lijkt Matthy stiekem toch meer op de ietwat achterbakse Chey dan we denken? In de geruchtenmolen vloog namelijk zojuist een pikante roddel voorbij: Matthy zou thuis gewoon nog een vriendinnetje hebben!

Matthy – die net als de rest van the Islanders meedoet om de ware liefde te vinden – beweert inmiddels zes maanden vrijgezel te zijn. Toch zou er in het gezellige Brabant nog een meisje op hem wachten. Op het Instagram-account van Love Island lezen we namelijk dat de twee hebben afgesproken om te doen alsof ze uit elkaar zijn: ‘Zij zouden dit hebben afgesproken, zodat hij zijn dj-carrière kan boosten.’

Het account benadrukt ook dat er nog niets bevestigd is. Eerder suggereerde Chey (wederom) dat ‘sommige mensen met de verkeerde intenties in het programma zitten, vooral om extra boekingen te krijgen.’ Doelde ze hiermee op Matthy?

Bron: @loveislandroddels, RTL Boulevard, beeld: Love Island RTL