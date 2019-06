Oh no he didn’t: Sidney zet hilarische Temptation-tatoeage

De een noemt het hilarisch, de ander – ik – noemt het treurig, en vooruit, toch ook wel een beetje grappig. We hebben het over de nieuwste inktvlek van Sidney Bout. Ons allen beter bekend als de barkrukkengooier van Temptation Island.

Sidney was maar wat blij met zijn deelname aan de ultieme relatietest. Want: ‘Temptation Island kiest alleen maar knappe kandidaten’ en zijn grote liefde Demi wilde graag meer bekendheid. Niet zo gek dat Sidney zijn deelname graag voor altijd koestert. En wat doen we met dingen die we graag voor altijd willen blijven koesteren? Die leggen we het liefst vast in de vorm van een tatoeage.

Om die reden heeft Sidney heel toepasselijk gekozen voor… tromgeroffel… een barkruk! Een aandenken aan de prachtige herinnering waarin hij te veel dronk, te boos werd en dus maar met barkrukken ging smijten. Super Sidney, proost!