Oh no: Netflix experimenteert in Nederland met duurdere abonnementen

Met dit druilerige weer – is het nou herfst of lente? – doen we niets liever dan op de bank hangen en series bingen. Het doet dan ook pijn in ons hart om het volgende nieuws te moeten mededelen: Netflix experimenteert in Nederland met hogere abonnementsprijzen.

Het lijkt erop dat Netflix aan het testen is hoeveel we over hebben voor een abonnement op de streamingdienst. Momenteel worden er voor hetzelfde soort abonnement verschillende prijzen gevraagd. Zo ligt de prijs voor een Premium-abonnement – het duurst mogelijke pakket – tussen de € 13,99 en € 17,99. Netflix Basic – de goedkoopste variant – schommelt tussen de € 7,99 en € 9,99. Welke prijs je voorgeschoteld krijgt, zou afhankelijk zijn van je browser.

Chrome vs. Firefox

Beveiligingsexpert Gert van Dijk ontdekte dat een Premium-abonnement in Google Chrome € 13,99 kost, terwijl hetzelfde abonnement in Firefox € 15,99 is. Bij het daadwerkelijk afsluiten, is de prijs uiteindelijk wel gewoon hetzelfde. Hieruit blijkt dat het tot dusver nog om een test gaat.

[Dutch] Holy **** @NetflixNL. In Google Chrome betaal je voor bijv Premium €13,99, maar in Firefox €15,99. Mag dit @Consumentenbond, @kassa_bnnvara? cc @danielverlaan pic.twitter.com/N60mRkt7Tb — Gert van Dijk (@gertvdijk) March 11, 2019

Prijs-kwaliteit

In het buitenland wordt dit concept al langer gehanteerd. Volgens Netflix is dit om de prijs-kwaliteitsverhouding optimaal te houden. ‘We testen enigszins verschillende prijzen om beter te begrijpen hoe onze consumenten Netflix waarderen. Ons doel is ervoor te zorgen dat Netflix altijd een hoge prijs-kwaliteitsverhouding heeft’, zo verklaarde de streamingdienst eerder in Italië, waar de test ook gedaan werd.

Prijsstijging

In de Verenigde Staten zijn de Netflix-prijzen al definitief gestegen. Daar betalen mensen voor een Standaard-abonnement nu 13 dollar in plaats van 11.

