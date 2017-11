Oh no: Nutella wijzigt zijn (fantastische) recept

Als je er eenmaal aan begonnen bent, is het moeilijk om niet die hele pot Nutella leeg te likken. Herkenbaar? Het zou zomaar eens kunnen dat je er voortaan een stuk minder verslaafd aan bent. Naar verluidt heeft fabrikant Ferrero namelijk het (fantastische) recept van zijn chocopasta aangepast. Volgens een Duitse consumentenorganisatie is de bekende hazelnootpasta lichter van kleur geworden. Ook zouden er een aantal wijzigingen in het recept zijn gemaakt. Zo ging het aandeel magere melkpoeder van 8,7 procent naar 7,5 procent, het suikergehalte steeg van 55,9 naar 56,3 procent en ging het vetgehalte omlaag: van 31,8 naar 30,9 procent. Dat onze geliefde chocopasta een lichtere kleur heeft gekregen, doet vermoeden dat ook het cacaogehalte is gedaald. Ferrero wil niets zeggen over de vermeende receptwijziging. Cacaoprijs

Het is algemeen bekend dat de prijs van cacao blijft stijgen. Boeren kunnen de vraag amper aan en er zou in 2020 zelfs een tekort aan cacao kunnen zijn. Wellicht dat de stijging van de cacaoprijs een van de redenen is voor de verandering van het recept.

De samenstelling van Nutella verschilt in elk land. Of het recept in elk land is aangepast, is niet duidelijk.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron Libelle, Nieuwsblad.be | Beeld Giphy