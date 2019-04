Oh no you didn’t: ’Prins William had affaire tijdens derde zwangerschap van Kate’

Oh jee, een interne crisis bij Buckingham Palace vandaag. Want waar het huwelijk van de Britse kroonprins William en zijn Kate Middleton – met wie hij inmiddels 15 jaar samen is – vaak overkomt als perfect, flawless en zo steady als het maar kan, blijkt nu dat prins William ook buiten de muren van het paleis zijn plezier heeft gezocht…

Oh no he didn’t!

Volgens InTouch, één van de grootste entertainmentbladen van Groot-Britannië, zou William Kate tijdens haar zwangerschap van prins Louis hebben bedrogen. En niet met zomaar een vrouw, maar met een goede vriendin van zijn vrouw. Volgens het magazine is William dik een jaar geleden, toen Kate op het punt stond te bevallen van hun derde kind, gevallen voor de charmes Rose Hanbury. Deze 35-jarige vrouw is voormalig model en getrouwd met filmmaker David Rocksavage. Het stel woont vlakbij de royals en dat Kate en Rose bevriend zijn, zou algemeen bekend zijn.

Ontkenning

Kate zou lucht hebben gekregen van de affaire, waarna ze William zou hebben geconfronteerd met zijn misstap, zo meent InTouch. Daarop zou William het verhaal lachend hebben ontkend en haar hebben verteld dat het roddels waren waar niets van waar was. Kate zou William na het incident hebben verboden nog langer contact te hebben met Rose.

‘Verschrikkelijke ruzie’

Een maand geleden schreven de Britse bladen al dat de vriendschap tussen Kate en Rose plots flink bekoeld zou zijn. De reden was toen echter nog onduidelijk. “Catherine en Rose hebben verschrikkelijk ruzie gehad. Ze waren altijd erg hecht, maar dat is nu niet meer het geval”, wist een bron te melden. De vriendschap tussen Rose en de koninklijke familie gaat al lang terug. De oma van Rose was een van de bruidsmeisjes van het huwelijk van koningin Elizabeth en prins Philip in 1947. Sindsdien zijn beide families bevriend.

Kate en Rose in betere tijden: