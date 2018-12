Oh Oh Cheerio! Jokertje wordt vadertje en dít is zijn zwangere liefje

Jokertje uit realityserie Oh Oh Cherso, wiens echte naam Robert Minderhoud is, gaat een wel heel bijzonder jaar tegemoet. Hij verwelkomt in 2019 zijn eerste kindje. Dat heeft de realityster laten weten via Facebook.

Een man van zijn (ja)woord

Wie de mama in spé is? Shana, de vrouw met wie Jokertje in 2013 trouwde in het realityprogramma Jokertjes Jawoord en met wie hij vijf jaar later nog steeds samen is. Ja, heus. Het wilde feestbeest lijkt toch echt plaats te hebben gemaakt voor een keurige family man. Dat hadden we niet per sé verwacht.

Alles op de rit

Eerlijk gezegd is dat al wel een tijdje zo. Robert haalde in 2014 zijn hbo-diploma in Facility Management aan de Haagse Hogeschool. ‘Ik wil af van het feest- en drankimago. Ik heb laten zien dat ik het kan. Het is een soort statement: ik ga het bedrijfsleven in,’ liet hij toen weten.

Shana (december 2017):

Fragmenten uit Jokertjes Jawoord:

Bron: ANP | Beeld: HH