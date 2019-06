Oh Oh: ‘Film ‘A Star Is Born’ is reden voor breuk Bradley en Irina’

Na maandenlang speculeren werd het vorige week dan toch bevestigd: acteur Bradley Cooper en topmodel Irina Shayk hebben een punt gezet achter hun huwelijk. Meteen waren alle ogen gericht op Lady Gaga, met wie Bradley de hoofdrol speelde in de hitfilm ‘A Star Is Born’ en een chemie had waar je U tegen zegt. Nu blijkt dat het stuklopen van de relatie inderdaad te maken heeft gehad met de film.

‘Relatie niet meer te redden’

Bradley en Irina, die bijna vier jaar getrouwd waren, groeiden uit elkaar tijdens opnames van de met een Oscar-bekroonde film. De twee probeerden hierna hun relatie nog te redden, maar dat was te laat, vertelt een ingewijde aan People.

‘Bradley was emotioneel en afwezig’

Al langer werd gefluisterd dat het rommelde tussen de twee, die ook samen een tweejarig dochtertje hebben. Vooral over een mogelijke affaire tussen Bradley en Lady Gaga op de set van A Star Is Born werd flink gespeculeerd. “Bradley was emotioneel afwezig tijdens de lange draaiperiode”, zegt een ingewijde. “Omdat Bradley en Irina hun relatie heel erg privé hielden, wisten er maar een paar mensen van hun problemen af.”

‘Be kind or fuck off!’

Lady Gaga, die niet al te lang geleden haar verloving verbrak, leek afgelopen weekend op de situatie te reageren. “Doe eens aardig of f*ck off”, zei de zangeres tijdens een concert voordat ze de hit Shallow, het bejubelde duet uit de film, inzette. De tijd zal het leren. Zien we over een tijdje Bradley en Gaga weer arm in arm?

