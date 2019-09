Oh oh: R. Kelly komt niet opdagen voor hoorzitting

And the story continues… Tegen R. Kelly is een arrestatiebevel uitgevaardigd, omdat hij donderdag niet kwam opdagen tijdens een hoorzitting in Minneapolis.

R. Kelly had in de hoorzitting tekst en uitleg moeten geven over een gebeurtenis in 2001 toen hij een tienermeisje zou hebben betaald om voor hem te strippen en te dansen, meldt de Start-Tribune.

Niet verschenen

De 52-jarige R&B-zanger werd om 13.30 uur in de rechtbank verwacht, maar hij en zijn advocaat kwamen allebei niet opdagen. R. Kelly zit momenteel vast in Chicago, voor onder meer het bezit van kinderporno en minderjarige meisjes aanzetten tot seks.

Arrestatiebevel

Volgens USA Today zou de procureur-generaal van de Amerikaanse staat Illinois de rechter in Minneapolis hebben geïnformeerd dat R. Kelly niet beschikbaar zou zijn voor de hoorzitting. De federale autoriteiten en ook de advocaten van R. Kelly willen niet dat hij staatsgrenzen over gaat. Volgens justitie heeft het uitgevaardigde arrestatiebevel pas effect als de federale zaak in Chicago is afgerond. Dat proces begint op 27 april 2020.

Bron: ANP | Beeld: Getty Images