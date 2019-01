Oh what a day, what a week! Dit waren de best gelezen artikelen – week 2

Heb je het deze week druk gehad en had je daardoor geen tijd om VIVA.nl te checken? No worries, we zetten de artikelen die je echt niet gemist mag hebben op een rijtje.

‘Met in mijn ene hand een fles champagne en in de andere hand een shotje proostte ik begin deze week op het nieuwe jaar. Mijn nieuwjaarskus gaf ik aan een random guy, die toevallig om twaalf uur, naast mij in het café stond. Niet dat ik die kus vervelend vond, want hij was very, very attractive.

Sinds die kus stonden we de hele avond samen. We dansten en zongen, luid en wild, en belandden samen op de bar. Inderdaad, óp de bar. Dat duurde maar voor even want al snel werden we door het barpersoneel vriendelijk verzocht om dit niet te doen. Lachend stapte hij van de bar af en stak zijn hand uit om mij mij helpen. Zo klungelig als ik ben ging ik zittend de bar af. Maar net toen ik er vanaf wilde, kwam hij voor me staan. Hij spreidde mijn benen en zoende me. Maar deze keer was het anders dan met de nieuwjaarskus. Dit was intens en sensueel. Dit was een serieuze zoen.

Elf jaar waren ze samen, toen de vriend van Iris van der Gragt (31) ineens een punt achter hun relatie zette. En dat nog wel nét nadat ze samen een dochter hadden gekregen.

‘Mijn vriend en ik wandelden over de dijk achter ons dorp. Onze dochter van tweeëneenhalve week lag in de kinderwagen. Ik vroeg hem hoe het met hem ging, want ik wist dat hij er een beetje tegenop had gezien om vader te worden, om de verantwoordelijkheid te dragen. ‘Vind je het ook niet beter om uit elkaar gaan?’ antwoordde hij. Ik wist niet wat ik hoorde. Waarom zouden we dat doen? Hij zei dat zijn gevoel weg was. Ik schrok enorm. Dit kon niet waar zijn. We hadden net een baby!

2019 leek het jaar te worden waarin Samantha haar alter ego Barbie voorgoed achter zich zou laten en daarmee minder in de publiciteit ging treden. Toch lijkt dit voornemen maar van korte duur… De realityster zou namelijk gevraagd zijn als verleidster voor het nieuwe seizoen van Temptation Island VIPS.